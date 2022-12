Das Energieministerium hat den Start eines weiteren Kraftwerksblocks angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Dienstagabend wurde ein Kraftwerksblock in einem ukrainischen Kernkraftwerk gestartet. Dies teilte das Energieministerium am 13. Dezember mit.

Um 1.09 Uhr wurde nach erneuten Reparaturen ein weiterer (neunter) Kraftwerksblock (1000 MW Leistung) von Energoatom, der am 23. November infolge von Raketenangriffen außer Betrieb genommen worden war, an das Stromnetz angeschlossen. Im Moment geht der Kapazitätsaufbau weiter“, hieß es in dem Bericht.

Energieminister Herman Haluschtschenko sagte, dies sei ein weiterer Schritt in Richtung Stabilität des ukrainischen Energiesystems.

Alle neun Blöcke der einheimischen Kernkraftwerke, die sich auf dem von der Ukraine kontrollierten Gebiet befinden, arbeiten, um die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Wirtschaft des Landes zu befriedigen“, sagte er.

Gleichzeitig erinnerte das Energieministerium daran, dass die Russen nun die Stromblöcke des vorübergehend besetzten Kernkraftwerks Saporischschja am Einschalten hindern. Es verbraucht weiterhin mehr als 100 MW Strom für den Eigenbedarf aus dem ukrainischen Energiesystem…