Energoatom spart Milliarden durch den Verzicht auf Kernbrennstoff aus Russland

Durch den Verzicht auf russischen Kernbrennstoff und Verträge mit internationalen Partnern konnte Energoatom ab 2022 2,3 Mrd. Hrywnja durch die Differenz der Weltmarktpreise einsparen. Dies gab der amtierende Vorstandsvorsitzende von NAEK Energoatom Petr Kotin bekannt, schreibt der Pressedienst von Energoatom.

„Erstens haben wir in aller Ruhe und ohne Schaden vollständig auf Nuklearmaterialien und damit verbundene Dienstleistungen russischen Ursprungs verzichtet. Zweitens sparen wir durch die Differenz der Weltmarktpreise für diese Produkte (vom Zeitpunkt der Beschaffung bis heute sind sie im Durchschnitt um mehr als ein Drittel gestiegen) etwa 2,3 Milliarden Hrywnja“, so Kotin.

Es wird berichtet, dass die von Energoatom mit Urenco und CAMECO unterzeichneten Verträge einen langfristigen, ununterbrochenen Betrieb der heimischen Atomstromerzeugung garantieren.

„Das britische Unternehmen Urenco wird Energoatom bis 2035 mit Urananreicherung versorgen, mit der Möglichkeit, den Vertrag bis 2043 zu verlängern. Und das kanadische Unternehmen CAMECO wird den Bedarf von Energoatom an natürlichem Uranhexafluorid (UF6) in den Jahren 2024 bis 2035 zu 100 Prozent decken, indem es dieses liefert und Konvertierungsdienstleistungen erbringt“, heißt es in dem Bericht.