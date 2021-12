Ein Erdbeben erschütterte die Vorkarpatenregion

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Erdbeben der Stärke 2,4 erschütterte am 29. Dezember die Region Iwano-Frankiwsk. Dies wurde von der Hauptsonderkontrollstelle gemeldet.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Erdbeben im Gebiet der Siedlung Belozorina, Bezirk Nadvornyanskiy, in einer Tiefe von 3 Kilometern registriert wurde.

Nach der Klassifizierung ist das Erdbeben kaum wahrnehmbar. Die Vibrationen konnten nur von Personen wahrgenommen werden, die sich in einem ruhigen Zustand in den Räumlichkeiten, insbesondere in den oberen Stockwerken, befanden.

Im Jahr 2021 wurden im Bezirk Nadvirna in der Region Iwano-Frankiwsk insgesamt neun Erdbeben registriert, das letzte am 21. Dezember mit einer Stärke von 2,6…