Die an der Ermordung von Sadykov beteiligten Personen werden nicht mehr verdächtigt

Die Staatsanwaltschaft hat bestätigt, dass Aidos Sadykov auf der Intensivstation an einer Schusswunde gestorben ist.

Die Bürger Kasachstans, die in den Mord an dem oppositionellen Journalisten Aidos Sadykov verwickelt sind, werden ihren Verdacht ändern. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag, den 2. Juli mit.

Die Agentur bestätigte, dass Sadykow an einer Schusswunde starb, die er auf der Intensivstation des Krankenhauses in Kiew erhalten hatte.

„Derzeit bereiten die Strafverfolgungsbehörden einen Bericht über die Änderung des zuvor gemeldeten Verdachts gegen die beteiligten Personen von versuchtem Mord in vorsätzlichen Mord, begangen im Auftrag und durch vorherige Verschwörung durch eine Gruppe von Personen (S.S.11, 12 Teil 2 des Artikels 115 des Strafgesetzbuches der Ukraine) vor“, heißt es in der Mitteilung.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 18. Juni in Kiew ein Mordanschlag auf Aidos Sadykow verübt wurde. Er ist dafür bekannt, die kasachischen Behörden und persönlich Präsident Kasim-Jomart Tokajew zu kritisieren. Heute Abend, am 2. Juli, ist der Journalist gestorben.

Zuvor hatten die Strafverfolgungsbehörden zwei Täter des Attentats identifiziert: es waren die kasachischen Staatsbürger Altai Zhakanbayev und Meiram Karataev. Zhakanbaev wurde auf dem Territorium von Kasachstan festgenommen, er selbst hat sich an die Strafverfolgungsbehörden gewandt. Kasachstan erklärte, es beabsichtige nicht, ihn an die Ukraine auszuliefern.