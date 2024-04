Erschießung von Polizisten: Verdächtige geben Grund für Angriff an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Verdächtigen des Angriffs auf Polizisten in der Region Winnyzja hatten vor, aus der Ukraine zu fliehen. Dies berichtete die Vertreterin der nationalen Polizei Elena Berezhnaya in der Sendung des TV-Marathon am Sonntag, den 21. April.

„Sie befanden sich in einem verlassenen Gebäude und hatten die Absicht, die Grenze der Ukraine zu verlassen. Die Ermittlungen haben nun ergeben, dass der Grund für den Angriff war, dass sie, wie sie sagen, scharfe Granaten transportierten. Aber wie es in Wirklichkeit war, wird die Untersuchung herausfinden“, sagte sie.

Bei den Angreifern handelte es sich um zwei Soldaten – einen Vater und einen Sohn. Dem Vater gelang es laut Berezhnaya, einen der Ordnungshüter, den er und sein Sohn angriffen, zu verwunden.

„Er wurde medizinisch versorgt. Er ist am Leben“, sagte die Sprecherin der Nationalen Polizei.

Ermittler, Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiten derzeit mit den Verdächtigen zusammen. Die Beteiligung der Festgenommenen an Sabotage- und Aufklärungsgruppen wird geprüft.