Das erste McDonald's Restaurant in der Region Kirowohrad eröffnet

Heute, am 13. November, hat die Fastfood-Restaurantkette McDonald’s ihr erstes Restaurant in der Region Kirowohrad eröffnet – in der Stadt Alexandria. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

In Alexandria befindet sich die Einrichtung unter der Adresse: 23, Getyman Mazepa Street.

„Aufgrund der Lage im Herzen des Landes, in der Mitte der Autobahn M-30, die den Osten und Westen der Ukraine verbindet, ist das Restaurant besonders praktisch für diejenigen, die unterwegs sind“, teilte McDonald’s mit.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es weiterhin Restaurants in kleinen Städten und an Autobahnen eröffnet, um näher und bequemer für die Kunden zu sein.

McDonald’s Alexandria ist das 96. Restaurant, das derzeit in der Ukraine betrieben wird, und hat mehr als 80 Arbeitsplätze geschaffen.