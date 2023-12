Etwa tausend Lastwagen stehen Schlange, um über die slowakische Grenze in die Ukraine zu gelangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Seit dem Morgen des 2. Dezember stehen 955 Lastwagen in der Schlange, um über die slowakische Grenze in die Ukraine zu gelangen.

Am Morgen des 2. Dezember stehen 955 Lastwagen in der Schlange, um über die slowakische Grenze in die Ukraine zu gelangen.

Dies teilte die Sprecherin der transkarpatischen Zollbehörde Victoria Sengetovska mit, berichtet Ukrinform.

Es wird darauf hingewiesen, dass am Kontrollpunkt Uschhorod-Vysne Nemecke 955 Fahrzeuge auf die Einreise in die Ukraine und 32 auf die Ausreise warten.

Darüber hinaus stehen weitere 1.100 Fahrzeuge am Kontrollpunkt Tschop (Tisa) – Záhony an, um aus Ungarn in die Ukraine einzureisen.

Zuvor wurde berichtet, dass in der Slowakei Spediteure eine Blockade des Grenzübergangs Vysne Nemecke zur Ukraine begonnen haben.