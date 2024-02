Europäische Landwirte machen sich auf den Weg zur ukrainischen Grenze

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Sonntag wird eine groß angelegte Aktion europäischer Landwirte an der ukrainisch-polnischen Grenze stattfinden. Dies teilte der staatliche Zolldienst am Samstag, den 17. Februar mit.

„Nach vorläufigen Informationen der polnischen Seite wird aufgrund des Streiks der örtlichen Landwirte am Kontrollpunkt Jagodin-Dorogusk der Lkw-Verkehr in beide Richtungen blockiert werden. Zu diesem Zweck sind Landwirte aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Frankreich auf dem Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze, die sich an einer groß angelegten Protestaktion beteiligen wollen“, heißt es in der Mitteilung.

Inzwischen stehen am Kontrollpunkt Jagodin-Dorogusk 550 Lastwagen in der Warteschlange für die Einreise, während 820 Fahrzeuge in der elektronischen Warteschlange für die Ausreise warten.