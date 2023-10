Explosionen wurden in Myrhorod und Kropyvnytskyi gehört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Geräusche einer Explosion waren in Myrhorod im Gebiet Poltawa und in Kropyvnytskyi im Gebiet Kirowohrad zu hören.

Quelle: Suspilne unter Berufung auf Anwohner und seine Korrespondenten Details: In beiden Regionen wurde ein Luftangriffsalarm ausgerufen.

