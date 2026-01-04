Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Denis Kapustin versprach, mit seinen Kampfgefährten zusammenzubleiben und kündigte weitere Aktionen im Jahr 2026 an.

Der Chef des Russischen Freiwilligenkorps (RDK) Denis Kapustin hat sich zum ersten Mal öffentlich zu den Informationen über seinen „Tod“ während einer Sonderaktion der Hauptabteilung des Geheimdienstes geäußert. Dies geht aus einer Mitteilung des RDK hervor.

Er sagte, dass diese Aussagen ein Element einer Täuschungsoperation der Hauptabteilung für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums seien, die darauf abziele, die russischen Spezialdienste in die Irre zu führen.

Kapustin bedankte sich für die Unterstützung, bestätigte seinen Dienst in der Hauptnachrichtendirektion und betonte, dass die Operation erfolgreich war.

Er kündigte auch die Vorbereitung neuer Aktionen im Jahr 2026 an und nannte das nächste Jahr „sehr interessant“.

Erinnern Sie sich, die Information über den Tod von Denis Kapustin erschien am 27. Dezember. Damals wurde berichtet, dass dies in Richtung Saporischschja als Folge eines FPV-Drohnenangriffs geschah. Doch bereits am 1. Januar 2026 wurde unerwartet bekannt gegeben, dass Kapustin am Leben ist. Außerdem werden die Mittel, die für seine Beseitigung vorgesehen waren, zur Stärkung der Spezialeinheiten der Hauptdirektion des Geheimdienstes eingesetzt.