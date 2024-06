Der Fall Tyshchenko und der Angriff auf einen Soldaten in Dnipro: Was ist bekannt? SOCIAL | DIGEST

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Das Gericht hat einen der Beteiligten an dem Angriff auf einen ehemaligen Offizier in Dnipro am 20. Juni zu zwei Monaten Haft ohne Kaution verurteilt. Er war am Tag zuvor festgenommen worden

Ein Gericht hat einen der Beteiligten an dem Angriff auf einen ehemaligen Militäroffizier in Dnipro am 20. Juni zu zwei Monaten Haft ohne Kaution verurteilt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Er war am Tag zuvor festgenommen worden.

Gestern stellte das Gericht in dem Fall den Abgeordneten Tyshchenko, der die Zusammenstöße angeordnet haben soll, unter Hausarrest. Tyshchenko sagte, er werde keine Berufung gegen die Entscheidung einlegen.

In einer Sonderfolge von Nesenia erfahren Sie, was genau in Dnipro passiert ist, wie aus einem Angriff auf einen Militärangehörigen ein Fall gegen den Abgeordneten wurde und was die Aussagen von Tyshchenko während der Gerichtsverhandlung bedeuten.