Fedorow sprach über die Situation am Wasserkraftwerk Dnipro

Die Situation am Damm des Wasserkraftwerks am Dnjepr ist unter Kontrolle, es droht kein Durchbruch. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Saporischschja Ivan Fedorow am Samstag, den 23. März, in Telegram mit.

Der Beamte traf sich mit der stellvertretenden Ministerin für Umweltschutz und natürliche Ressourcen Elena Kramarenko und dem Leiter der staatlichen ökologischen Inspektion Igor Zubovich zu einem Gespräch über die Folgen des feindlichen Beschusses in der Region.

„Eines der Themen auf der Tagesordnung sind operative Informationen über die Lokalisierung der Folgen des Beschusses des Kraftwerks am Dnjepr und die aktuelle Situation. Und natürlich Analysen über mögliche Umweltfolgen in der Zukunft“, bemerkte er.

Nach Angaben von Ukrhydroenergo ist die Situation am Damm unter Kontrolle: Es besteht keine Gefahr eines Dammbruchs, und es wird kein Austritt von Ölprodukten verzeichnet

Nach Angaben der staatlichen Umweltinspektion ist die Konzentration von Ölprodukten im Wasser zurückgegangen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass russische Truppen am 22. März das größte Wasserkraftwerk der Ukraine – Dnipro HPP in Saporischschja – angegriffen haben. Ukrhydroenergo meldete zwei direkte Treffer auf das Wasserkraftwerk am Dnjepr – HPP-1 und HPP-2.

Acht russische Raketen haben das Kraftwerk Dnieper HPP getroffen. Das Kraftwerk wurde erheblich beschädigt. Das Kraftwerk Dnieper HPP-2 befindet sich nach einem direkten Treffer durch russische Raketen in einem kritischen Zustand.