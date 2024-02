Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen konzentrieren ihre Hauptaktivitäten im Donezk in Richtung Tawritscheskij. Außerdem hat sich der Feind nach Verlusten in der Gegend von Awdijiwka neu formiert, zieht Reserven zusammen und setzt aktiv die Luftfahrt ein. Dies berichtete der Kommandeur der operativ-strategischen Truppengruppierung Tavria Olexander Tarnawskyj am Donnerstag, den 22. Februar auf seinem Telegram-Kanal.

„Aber auch unsere Truppen verstärken die gestaffelte Verteidigung, verstärken durch zusätzliche Einheiten, schaffen neue Feuerstellungen“, fügte der Militär hinzu.

Er fügte hinzu, dass die Verteidigungskräfte in Richtung Marjinka den Feind in den Gebieten Georgievka, Pobeda und Novomikhailovka weiterhin in Schach halten.

In Richtung Saporischschja haben ukrainische Soldaten acht feindliche Angriffe in der Gegend von Robotyne abgewehrt, wo die Russen versuchen, Offensivaktionen mit kleinen Angriffsgruppen durchzuführen, die wiederum ATVs einsetzen.

Die gesamten feindlichen Verluste sind:

an Arbeitskräften – 515 Personen,

an Waffen und militärischer Ausrüstung – 46 Einheiten (4 Panzer, 14 TBM s, 6 Artilleriesysteme, 1 Mehrfachraketenwerfersystem, 1 PTRK , 20 Fahrzeuge),

s, 6 Artilleriesysteme, 1 Mehrfachraketenwerfersystem, 1 , 20 Fahrzeuge), außerdem wurden 328 unbemannte Luftfahrzeuge verschiedener Typen neutralisiert oder abgeschossen. „Außerdem haben die ukrainischen Verteidigungskräfte fünf Munitionsdepots des Feindes zerstört“, so Tarnawskyj.

Beachten Sie, dass die Russische Föderation mit Stand vom 18. Februar 402.430 Soldaten in der Ukraine verloren hat.