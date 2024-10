Frankreich wird die Ukraine Anfang 2025 mit Mirage 2000-Flugzeugen beliefern, so der Verteidigungsminister des Landes

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Laut dem französischen Verteidigungsminister Sébastien Lecorneuil ist die Lieferung von Mirage 2000-Kampfflugzeugen weiterhin für das erste Quartal 2025 (Januar-März) vorgesehen

Frankreich wird im ersten Quartal 2025 (Januar-März) Mirage 2000-Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern. Die Flugzeuge werden mit den neuesten Boden-Luft-Systemen und einem Schutz vor elektronischer Kampfführung ausgestattet sein.

Dies gab der französische Verteidigungsminister Sébastien Le Coronneu über die sozialen Medien X bekannt.

„Die Mirage 2000 ist auf dem Weg in die Ukraine: Die Lieferung ist weiterhin für das erste Quartal 2025 vorgesehen. In Cazaux, in der Gironde, werden sie mit neuer Technologie ausgestattet: Luft-Boden-Kampf und elektronische Kriegsabwehr. Die Ausbildung der ukrainischen Piloten und Mechaniker ist im Gange“, so der Minister in einer Erklärung.

Gleichzeitig nannte Lecorneu nicht die Anzahl der Flugzeuge, um die es geht.

Im September 2024 teilte der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow mit, dass Kiew mit seinen Partnern die Möglichkeit erörtert, schwedische Saab JAS-39 Gripen-Kampfflugzeuge und deutsch-britische Eurofighter Typhoon zu erhalten, und auch auf die Lieferung von Mirage 2000 aus französischer Produktion wartet.

Derzeit haben die ukrainischen Streitkräfte bereits F-16-Kampfjets im Einsatz und führen Kampfeinsätze durch. Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj benötigt die Ukraine insgesamt 128 F-16, um mit der russischen Luftfahrt gleichziehen zu können.