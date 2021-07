Fuchs und Terekhov haben eine Raider-Übernahme von Charkiw gemacht - Blogger

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der russische Geschäftsmann Pawel Fuks und sein Charkiwer Schützling Igor Terechow haben die Kontrolle über Charkiw durch eine „Plünderung“ an sich gerissen. Dies wurde in einem Video des bekannten Bloggers Denis Kazansky „Wie Charkiw überfallen wurde“ berichtet.

Kazansky erinnerte daran, dass kurz nach der Veröffentlichung seines vorherigen Videos, in dem er darüber sprach, wie der russische Oligarch Pavel Fuchs die Krankheit von Bürgermeister Gennadiy Kernes ausnutzte und seinen Schützling Igor Terekhov an die Spitze der Stadt setzte, „die NSBO Sanktionen gegen Fuchs und seine Unternehmen verhängte und somit Fuchs bereits offiziell als eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der Ukraine anerkannt wurde“.

Trotz der Sanktionen, sagt Kazansky, „funktioniert Fuchs‘ wichtigstes Kapital weiter. Wir sprechen natürlich von Igor Terechow, der Charkiw weiterführt, als wäre nichts geschehen“.

Nach Kazanskyy, im Dezember Terekhovs Ernennung als Stadtrat Sekretär wurde aktiv für Fuchs, sowie Gouverneur Aina Tymchuk und Geschäftsmann und ehemaliger MP Ihor Kotvytskyy lobbyiert. Das Hauptproblem war jedoch, dass der Kandidat für die Position des Stadtratssekretärs laut Gesetz vom Bürgermeister nominiert werden musste, aber Bürgermeister Gennadiy Kernes war zu dieser Zeit nicht in Charkiw, er wurde in der Charite-Klinik behandelt. „Deshalb musste das Team von Terechow ein regelrechtes Verbrechen begehen“, sagte Kazansky und zitierte die Abgeordnete des Charkiwer Stadtrats Alina Mustafajewa, die sagte, dass Kernes erstens den Eid nicht geleistet habe und die Pflichten des Bürgermeisters nicht rechtmäßig ausüben könne und zweitens, während er sich in der Klinik befinde, in keiner Weise eine rechtsgültige elektronische Unterschrift leisten könne.

„Nicht nur, dass der Brief im Namen des entmündigten Kernes von einer unbekannten Person verfasst und abgeschickt wurde. Außerdem hatte Kernes kein Recht, einen solchen Brief zu schreiben, weil er den Eid nicht geleistet hatte. Aber selbst eine so krasse Fake-Geschichte wurde akzeptiert und vor aller Augen fand praktisch eine Raider-Besetzung von Charkiw statt“, sagte Kazansky.

Er bemerkte auch, dass „die wenigen Charkiwer Stadträte, die sich weigerten, an diesem Geschäft teilzunehmen, diese Aktionen vor Gericht anfechten. Das Gericht weigert sich jedoch tatsächlich, einen vollwertigen Prozess zu führen und spielt laut den Charkiwer Abgeordneten offen auf der Seite von Tekrechow und Fuchs“.

Wie im Video vom Abgeordneten des Charkiwer Stadtrates Dmitri Bulach erklärt, hat das Gericht der ersten Instanz die Frage der Usurpation der Macht durch Terechow im Rahmen des vereinfachten Verfahrens betrachtet, der Richter hatte den Ruf, loyal zu Terechow zu sein und hat die Forderung nicht erfüllt. Die Berufungsinstanz versucht auch, die Frage im vereinfachten Verfahren zu prüfen, ohne die Positionen der Parteien anzuhören.

Kazansky schloss mit der Bemerkung, dass ihn der Sinn für Surrealismus nie verlassen hat. „Wie konnte eine solche Gesetzlosigkeit offen in Charkiw geschehen? Dies ist nicht irgendein Stadtteilzentrum, sondern das größte Industriezentrum der Ukraine. Wie kommt es, dass es so einfach war, die Macht in Charkiw zu ergreifen… Was geschehen ist, ist eine schwere Straftat, und wenn wir berücksichtigen, dass ein russischer Geschäftsmann, der unter Sanktionen steht, daran aktiv beteiligt war, sieht die Situation sehr bedrohlich aus. Die Situation in Charkiw kann nicht ohne Aufmerksamkeit bleiben“, schloss Kazansky.

Wir werden Sie daran erinnern, dass am Vortag die Charkiwer Stadträtin Alina Mustafajewa von der Partei „Volksdiener“ den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyj gebeten hat, die Informationen über die Usurpation der Macht durch den Charkiwer Bürgermeister Ihor Terechow zu überprüfen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Verantwortlichen zur Bestrafung zu bringen.

Im März 2021 verhängte das NSDC Sanktionen gegen 19 Unternehmen, die ukrainische Bodenschätze nutzen. Diese Unternehmen besitzen die Rechte zur Erschließung der Felder, die zuvor der Firma Golden Derrick gehörten, die während der Präsidentschaft von Viktor Janukowitsch dem ehemaligen Minister Eduard Stavytskyy nahestand und drei Dutzend Felder in der Region Poltawa ohne Ausschreibungen erhielt. Medienberichten zufolge befinden sich diese Firmen nun unter der Kontrolle des Geschäftsmannes Pavlo Fuks.