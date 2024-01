Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Vertreter der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Wadym Skibizkyj, hat gesagt, dass alle Gruppen des russischen privaten Militärunternehmens Wagner neu formatiert wurden. Ein Teil von ihnen ist den russischen Streitkräften unterstellt, während der andere Teil sich ähnlichen privaten Unternehmen angeschlossen hat. Dies sagte er in einem Interview mit RBC-Ukraine.

„Es wurden bereits viele so genannte private Militärunternehmen gegründet, die sowohl dem russischen Verteidigungsministerium als auch der Rosgvardia unterstehen“, sagte Skibitsky.

Ihm zufolge verlängern die „Wagnerianer“, die einen Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium oder Rosgvardia unterzeichnet haben, ihren Dienst entweder in den russischen Streitkräften oder in anderen privaten Unternehmen.

„Es gab auch eine Neuformatierung der Wagner-Gruppe in anderen Ländern, in denen sie involviert war, vor allem in Afrika, im Nahen Osten – in Syrien, in Libyen“, sagte ein Sprecher der Hauptnachrichtendirektion.

Skibitsky fügte hinzu, dass in diesen Ländern das private Militärunternehmen Wagner als solches nicht mehr existiert, es gibt andere private Militärkampagnen, die vom russischen Verteidigungsministerium kontrolliert werden.

Erinnern Sie sich, dass der ISW die „geheime“ Arbeit des privaten Militärunternehmens Wagner in Weißrussland aufgedeckt hat. Es wurde festgestellt, dass die „Wagneriten“ mit dem Personal der 51. Artilleriebrigade und mit den Kadetten der belarussischen Militärakademie arbeiten.