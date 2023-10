Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russisch-orthodoxe Kirche ist Teil der Sonderdienste der Russischen Föderation. Dies sagte am Donnerstag, den 19. Oktober, Andrij Jussow, ein Vertreter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums, in einer Fernsehsendung und kommentierte die Informationen über die Entstehung der sogenannten „orthodoxen privaten Militärfirma“.

„Die russisch-orthodoxe Kirche hat nichts mit Glauben und Religion zu tun. Sie ist Teil der Sonderdienste der Russischen Föderation“, erklärte er.

Er erinnerte daran, dass Priester der russisch-orthodoxen Kirche schon früher an Militäraktionen teilgenommen haben, indem sie Raketen und Waffen segneten und weihten, an der Ausbildung des russischen Militärs teilnahmen und einfache Russen zum Völkermord an den Ukrainern motivierten.

In Bezug auf private Militäraktionen, die nach Angaben des ukrainischen Sicherheitsdienstes unter den Fittichen der russisch-orthodoxen Kirche operieren, betonte Jussow: „Es gibt keine privaten militärischen Kampagnen in Russland – es ist alles eine Fortsetzung der Aktivitäten der russischen Sonderdienste, die aus dem Haushalt und haushaltsnahen Strukturen finanziert werden und die vom Regime gestellten Aufgaben erfüllen.“

Seiner Meinung nach deutet das Auftauchen eines privaten Militärunternehmens innerhalb des ROC darauf hin, dass „die letzten Masken des FSB vom ROC entfernt worden sind.“