Der Generalstab hat über die Lage an der Front in den letzten 24 Stunden informiert

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die russischen Truppen eine Rakete und 65 Luftangriffe sowie 84 Beschüsse aus Mehrfachraketenwerfern auf die Stellungen der ukrainischen Streitkräfte und auf bewohnte Gebiete durchgeführt. An der Front kam es zu 26 militärischen Zusammenstößen, wie der Generalstab am 26. Juli in einem Morgenbulletin mitteilte.

Es wird darauf hingewiesen, dass die ukrainische Armee in Richtung Kupjansk ihre Verteidigungsstellung ständig hält. In Richtung Lymansk führte der Feind im Gebiet südlich von Dibrowa in der Region Luhansk erfolglose Angriffsaktionen durch.

In Richtung Bachmut schlugen die ukrainischen Streitkräfte feindliche Angriffe in den Gebieten östlich von Stupochek und in der Nähe von Dilievka zurück.

In Richtung Awdijiwka schlugen die ukrainischen Verteidigungskräfte unter schwerem russischen Luft- und Artilleriebeschuss Angriffe in der Nähe von Awdijiwka erfolgreich zurück.

In Richtung Marjinka halten die ukrainischen Verteidiger die Offensive der Angreifer in der Nähe der Stadt Marjinka weiterhin zurück.

In den Richtungen Saporischschja und Cherson konzentriert der Feind seine Hauptanstrengungen darauf, den weiteren Vormarsch der Streitkräfte der Ukraine zu verhindern. Trotzdem setzen die Verteidigungskräfte ihre Offensivoperationen in den Richtungen Melitopol und Berdjansk fort und konsolidieren die erreichten Grenzen.

Die ukrainische Luftwaffe hat in den letzten 24 Stunden neun Angriffe auf Gebiete durchgeführt, in denen sich feindliches Personal, Waffen und militärische Ausrüstung konzentrieren. Außerdem wurden ein feindlicher Ka-52-Hubschrauber, fünf Angriffsdrohnen vom Typ Shahed-136 und zwei Aufklärungsdrohnen zerstört.

Raketen- und Artillerieeinheiten haben in der Nacht ein Gebiet mit einer Konzentration von feindlichem Personal, Waffen und militärischer Ausrüstung, sieben Artilleriegeschütze in Feuerstellung, zwei Stationen für elektronische Kampfführung und zwei Flugabwehrraketensysteme getroffen.