Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine 870 Angreifer ausgeschaltet. Vier Panzer, 18 Artilleriesysteme, ein Mehrfachraketenwerfer und 320 Drohnen wurden zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 5. Oktober 2025 werden die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen auf dem Territorium der Ukraine auf 1.115.250 Menschen geschätzt (+870 pro Tag). Dies wurde vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mitgeteilt.

Darüber hinaus wurden seit Beginn des Krieges zerstört:

11230 (+4) Panzer,

23299 (+1) gepanzerte Fahrzeuge,

33446 (+18) Artilleriesysteme,

1516 (+1) Mehrfachraketenwerfer,

1222 (+0) Flugabwehrsysteme,

427 (+0) Flugzeuge,

346 (+0) Hubschrauber,

66863 (+320) unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene,

3.803 (+0) Marschflugkörper,

28 (+0) Schiffe/Boote,

1 (+0) U-Boote,

63433 (+35) Einheiten von Kraftfahrzeugen und Tankschiffen,

3971 (+0) Einheiten von Spezialausrüstung

Zuvor hatten die Streitkräfte der Ukraine Kalinovskoye in der Region Dnipropetrowsk von den Russen zurückerobert. Während der Operation erlitt der Feind erhebliche Verluste. DeepState meldet den Erfolg der Streitkräfte der Ukraine in der Region Dnipropetrowsk