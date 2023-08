Ein Gericht hat einen der Mitarbeiter des Abgeordneten Gunko verhaftet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat einen Mitarbeiter des Abgeordneten Anatolij Gunko gegen eine Kaution von 2 Mio. Hrywnja verhaftet. Darüber berichtete am 10. August die spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft.

„Auf Antrag von Detektiven des Nationalen Antikorruptionsbüros, dem der Staatsanwalt zugestimmt hat, hat der Untersuchungsrichter des Obersten Antikorruptionsgerichts den Assistenten des Volksabgeordneten, der am Vortag wegen des Empfangs eines illegalen Vorteils für die Bereitstellung eines privaten Unternehmers bei der Verpachtung von staatlichem Land entlarvt wurde, zu einer Zwangsmaßnahme in Form von Haft mit der Alternative einer Kaution von 2 Millionen Hrywnja verurteilt“, heißt es in der Mitteilung.

Nach den Massenmedien, sprechen wir über den Assistenten des Politikers Ihor Kalynichenko.