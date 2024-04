In Odessa sind neue Explosionen zu hören - Massenmedien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 10. April waren in Odessa Explosionen zu hören. Der Alarm wurde zu diesem Zeitpunkt nicht ausgerufen. Dies wird von suspilne.media berichtet.

Um 9:14 Uhr meldeten lokale Medien eine zweite Explosion.

„Die Geräusche, die Sie hören konnten, sind das Werk der Luftverteidigung. Die Situation ist unter Kontrolle unserer Verteidiger“, schreibt Dumskaya.

Wir werden daran erinnern, dass die Luftverteidigungskräfte in der Nacht zwei Lenkflugkörper Ch-59 in der Region Odessa und 14 „Shahedov“ in den Regionen Odessa und Mykolajiw abgeschossen haben.