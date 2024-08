Syrskyj reagierte auf den Erhalt der F-16

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Tag der Luftwaffe wurde den ukrainischen Streitkräften bekannt, dass sich US-Kampfjets vom Typ F-16 bereits in der Ukraine befinden.

Mit dem Auftauchen von F-16-Kampfflugzeugen in der Ukraine „wird es mehr abgeschossene Raketen und Flugzeuge geben, mit denen russische Kriminelle ukrainische Städte angreifen.“ Dies erklärte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine Olexander Syrskyj am Sonntag, den 4. August auf Facebook.

„F-16 in der Ukraine. Das bedeutet, dass es mehr zerstörte Bewohner geben wird. Es wird mehr abgeschossene Raketen und Flugzeuge geben, mit denen russische Kriminelle ukrainische Städte angreifen“, schrieb er.

Der Oberbefehlshaber bedankte sich auch bei den Verbündeten der Ukraine für diese Entscheidung.

„Schließlich geht es in erster Linie darum, durch den effektiven Einsatz moderner Flugzeuge das Leben der ukrainischen Soldaten zu retten“, sagte Syrskyj.

Nach Ansicht des Oberbefehlshabers ist die F-16 ein weiterer wichtiger Schritt zum Sieg der Ukraine im Krieg mit der Russischen Föderation.

Wir werden daran erinnern, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj am 4. August die Ankunft westlicher Kampfjets F-16 in der Ukraine angekündigt hat.

Wir erinnern Sie daran, dass die Massenmedien am Mittwoch, den 31. Juli, über die Ankunft der ersten Charge von F-16-Kampfjets westlicher Verbündeter in der Ukraine berichteten, deren Anzahl jedoch nicht genannt wurde. Später tauchte das erste wahrscheinliche Foto eines Kampfjets am Himmel der Ukraine auf.

