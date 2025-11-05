Das Gesundheitsministerium informierte über die Situation bei der Inzidenz von Grippe und COVID-19

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Vom 27. Oktober bis zum 2. November waren 108.950 Menschen an Grippe, COVID-19 und anderen akuten Virusinfektionen der Atemwege erkrankt, davon 60.515 Kinder.

In dieser Woche waren fast 109 Tausend Menschen an akuten Virusinfektionen der Atemwege erkrankt. Dies teilte der Pressedienst des Gesundheitsministeriums am Mittwoch, den 5. November mit.

„Die Situation bezüglich der Inzidenz von Influenza und COVID-19 in der Ukraine ist stabil. Vom 27. Oktober bis zum 2. November erkrankten 108 950 Menschen an Influenza, COVID-19 und anderen akuten Virusinfektionen der Atemwege, davon 60 515 Kinder. 1.296 Erwachsene und 1.561 Kinder wurden ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie alle die notwendige medizinische Versorgung erhielten“, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden bis zum 2. November bereits 43.019 Ukrainer gegen Grippe geimpft. Patienten aus Risikogruppen wird eine Nachimpfung gegen COVID-19 empfohlen.

Seit Beginn der Epidemiesaison (vom 29. September bis 2. November) sind 619.416 Menschen an ARVI, Influenza und COVID-19 erkrankt – das sind 6,9% mehr als im letzten Jahr. Davon wurden 14.626 Fälle von COVID-19 und 60 Todesfälle unter Patienten mit bestätigter COVID-19 registriert.

Das Gesundheitsministerium erinnerte daran, dass bei den ersten Anzeichen der Krankheit ein Hausarzt aufgesucht werden sollte. Wir möchten Sie daran erinnern, dass im Oktober in der Ukraine eine neue Epidemiesaison für Grippe, COVID-19 und andere akute Virusinfektionen der Atemwege begonnen hat. Die Epidemie-Saison hat begonnen: Welche Grippestämme zirkulieren und wie Sie sich schützen können