Die Angreifer haben einen Kindergarten und mehrere Hochhäuser in Saporischschja angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Durch den Angriff auf Saporischschja wurden ein Kindergarten und mehrstöckige Gebäude beschädigt, es gab keine Verletzten.

Russische Truppen haben einen Angriff auf Saporischschja durchgeführt, bei dem ein Kindergarten und mehrere Hochhäuser beschädigt wurden.

Quelle: Mitteilung des Leiters der Militärverwaltung der Region Saporischschja, Iwan Fedorow

Direktes Zitat: „Durch die Druckwelle wurde ein Kindergarten beschädigt – Fenster wurden zerstört, Räumlichkeiten auf dem Gelände des Kindergartens wurden beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt – Kinder und Erzieher befanden sich in einem Schutzraum.

Auch die nahegelegenen Hochhäuser wurden beschädigt.“

Details: Zuvor hatte Fedorow über die Gefahr durch russische Kampfdrohnen berichtet, die in Richtung des internationalen Flughafens von Saporischschja flogen.

Was genau angegriffen wurde, wurde nicht bekannt gegeben.