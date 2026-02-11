In Bohodukhiv traf eine feindliche Drohne ein Haus: drei Kinder und ein Mann kamen ums Leben, eine schwangere Frau wurde verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Durch den Angriff einer russischen Drohne auf die Stadt Bohodukhiv in der Region Charkiw wurde eine schwangere Frau verletzt, drei kleine Kinder und ein 34-jähriger Mann kamen ums Leben.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleg Synyegubov

Direktes Zitat: „In der Stadt Bohodukhiv wurde der Einschlag einer feindlichen Drohne auf das Gelände eines Privathauses registriert. Es kam zu einem Brand. Eine 35-jährige schwangere Frau wurde durch den feindlichen Angriff verletzt. Nach vorläufigen Informationen befinden sich drei Kinder und ein Mann unter den Trümmern des Privathauses.“

Aktualisiert: Nach genauen Angaben haben Rettungskräfte die Leichen von zwei einjährigen Jungen und einem zweijährigen Mädchen aus den Trümmern geborgen. Außerdem starb ein 34-jähriger Mann, der sich zusammen mit den Kindern im Haus befand, an seinen Verletzungen.

Neben der bereits zuvor gemeldeten 35-jährigen schwangeren Frau wurde auch eine 74-jährige Frau verletzt. Die Verletzten werden von Ärzten versorgt.