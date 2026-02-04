Die Russische Föderation hat Cherson beschossen und mit einer Drohne einen Krankenwagen in der Region Cherson getroffen: zwei Personen sind ums Leben gekommen, eine weitere wurde verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Morgen des 4. Februar hat die russische Armee Cherson beschossen und mit einer Drohne einen Krankenwagen in Olexanderivka in der Region Cherson angegriffen, wobei ein 38-jähriger Mann und eine Krankenschwester ums Leben kamen und der Fahrer des Krankenwagens verletzt wurde.

Quelle: Staatsanwaltschaft der Region Cherson

Details: Es wird berichtet, dass die Angreifer um 9:45 Uhr in Olexanderivka mit einer Drohne ein Fahrzeug des Rettungsdienstes getroffen haben. Eine Krankenschwester der örtlichen Ambulanz wurde getötet, der Fahrer wurde verletzt.

Um 7:30 Uhr beschoss die russische Artillerie Cherson. Bei dem Beschuss kam ein 38-jähriger Mann ums Leben, der sich auf der Straße befand.

Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren wegen Kriegsverbrechen eingeleitet und dokumentiert die Folgen der Angriffe.

Zur Erinnerung: Bei den russischen Angriffen auf die Regionen Sumy, Donezk, Charkiw und Cherson am 3. Februar kam eine Person ums Leben, 24 weitere wurden verletzt, darunter zwei Kinder.