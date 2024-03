Es gibt Pläne für den Bau eines Hafens in Transkarpatien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Ufer des Flusses Tisa in der Region Transkarpatien könnte ein Hafen mit einem multimodalen Terminal entstehen. Dies teilte die örtliche regionale Militärverwaltung am Freitag, den 29. März mit.

„An die Regionale Militärverwaltung mit der Bitte um die Zuweisung von Land für ein solches Objekt appelliert das staatliche Unternehmen Verwaltung der Flusshäfen“, heißt es in der Mitteilung.

Bei einem Treffen mit Fachleuten der zuständigen Abteilungen der regionalen Militärverwaltung, des BUVR Tisa und des Grenzschutzes wurden die Aussichten für die Umsetzung dieses Projekts erörtert.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Flusshafen und das multimodale Terminal die ersten Objekte dieser Art in den Vorkarpaten werden könnten. Dank ihm ist es möglich, internationale Transporte entlang der Tisa mit Zugang zu größeren schiffbaren Flüssen zu organisieren.

Die lokalen Behörden von Transkarpatien untersuchen nun die dokumentarische Basis, problematische Fragen und kommunizieren mit allen interessierten Strukturen, um eine Strategie für die baldige Umsetzung des Projekts zu entwickeln.

Die Tisa ist einer der größten Flüsse der Ukraine und Europas. Sie ist der linke und längste Nebenfluss der Donau. Seine Länge beträgt 966 Kilometer. Der Fluss entspringt in den oberen Karpaten in der Region Iwano-Frankiwsk in der Ukraine. Weiter fließt die Tisa durch Ungarn, die Slowakei, Serbien und Rumänien.

Schon früher wurde bekannt, dass in den Vorkarpaten ein „Trockenhafen“ entstehen soll, der der Ukraine beim Export von Agrarprodukten helfen soll.