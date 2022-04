Google hat ein Programm zur Unterstützung ukrainischer Start-ups ins Leben gerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Unternehmen hat die Auflegung eines 5-Millionen-Dollar-Fonds zur Unterstützung ukrainischer Start-ups angekündigt. An dem Wettbewerb können Projekte teilnehmen, die bereits zur Zeit des Krieges in der Ukraine existierten. Dies geht aus der Mitteilung des Unternehmens hervor.

So erhalten die ausgewählten Start-ups bis zu 100.000 $ auf nicht-reziproker Basis. Außerdem nehmen sie am Mentorenprogramm von Google teil und erhalten Produktunterstützung und Credits in der Google Cloud.

Start-ups, die

vor dem 24. Februar 2022 gegründet wurden und ihren Sitz in der Ukraine haben;

die Testphase ( MVP ) durchlaufen haben und nachweislich profitabel sind (Produkt auf dem Markt/Pilotversion/frühe Einnahmen), können sich bewerben.

Vorrangig berücksichtigt werden Unternehmen und Start-ups mit einem sozialen Auftrag.

Die Gründer sollten die erhaltenen Mittel für folgende Zwecke verwenden: