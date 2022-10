Die Gründer der Cherson Post wurden über den Verdacht informiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Cherson wurden sieben Mitarbeiter, die an der Gründung der sogenannten „Cherson Post“ auf der Grundlage von Ukrposhta beteiligt waren, über den Verdacht informiert. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Montag, 3. Oktober, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass sieben Mitglieder der organisierten Gruppe wegen des Verdachts der Beihilfe zum Aggressorstaat und drei von ihnen auch wegen kollaborativer Aktivitäten (Artikel 28 Teil 3, Artikel 111-2 Teil 1, Artikel 28 Teil 3, Artikel 111-1 Teil 6) angezeigt wurden Strafgesetzbuch der Ukraine).

Den Ermittlern zufolge haben sich die Verdächtigen in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Cherson auf die Seite des Feindes gestellt und unterstützen die russischen Besatzungsbehörden aktiv bei der Deckung des Bedarfs an Post, Logistik, Finanzen und Handel. Auf der Grundlage integrierter Immobilienkomplexe der Chersoner Direktion von JSC Ukrposhta haben sie eine Pseudostruktur – „State Unitary Enterprise „Post of Cherson“„ – geschaffen und sorgen für deren Betrieb.

Die Verdächtigen ermutigen Mitarbeiter von JSC Ukrposhta, Arbeitsplätze in der illegalen Einrichtung anzunehmen, und versichern, dass die russischen Besatzungsbehörden für immer dort sind.

Der Vorsitzende der „militärisch-zivilen Verwaltung“ der Besatzung von Cherson, sein Stellvertreter, der Leiter des „föderalen staatlichen Einheitsunternehmens „Post der Krim“ und ein Angestellter derselben Struktur, der Leiter der illegalen Gründung des „staatlichen Einheitsunternehmens „Post von Cherson“ und ein Angestellter derselben Struktur sowie der Leiter des illegal gegründeten „staatlichen Einheitsunternehmens „Post von Tawrien“ wurden im Zusammenhang mit diesen Fakten als Verdächtige gemeldet.