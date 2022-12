Grenzsoldaten zeigten, wie sie die Region Cherson verteidigen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Soldaten des staatlichen Grenzdienstes zeigten, wie sie die enteigneten Gebiete der Region Cherson am rechten Ufer des Dnjepr verteidigen. Ein entsprechendes Video wurde am 26. Dezember in den sozialen Netzwerken gepostet.

„Der Fluss ist in diesem Teil der Front zu einer natürlichen Barriere zwischen den ukrainischen Truppen und den Angreifern geworden. Obwohl das Flussbett an manchen Stellen mehrere Kilometer breit ist, stellt eine solche Entfernung kein Hindernis für großkalibrige Artillerie dar“, so die Grenzsoldaten.

Darüber hinaus beschießt der Feind ukrainische Stellungen mit Raketenwaffen, insbesondere mit S-300-Systemen…