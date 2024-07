Großflächige Stromausfälle in Kiew und 11 Regionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Aufgrund von schlechtem Wetter, Beschuss und technischen Gründen sind fast 900 Siedlungen in 12 Regionen vom Stromnetz getrennt.

In zwei Kraftwerken ist die Ausrüstung ausgefallen. Daher wurde in den Regionen Zentral, Nord und Dnipro die Zeit der Stromabschaltungen verlängert, berichtete Ukrenerho am Donnerstag, den 18. Juli.

„Aufgrund des Ausfalls von Ausrüstungen in zwei Kraftwerken wurden von 08:00 bis 22:00 Uhr vier Abschaltungen in den Regionen Kiew, Kiew, Kiew, Tscherkassy, Tschernihiw, Schytomyr, Charkiw, Poltawa, Sumy, Saporischschja, Donezk, Dnipropetrowsk und Kirowohrad vorgenommen“, heißt es in der Erklärung.

In den anderen Regionen gelten die Einschränkungen nach dem angekündigten Zeitplan: von 16:00 bis 22:00 Uhr – vier Warteschlangen, in den anderen Stunden – drei Warteschlangen.