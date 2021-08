Grundstücke: neue Transaktionen, Geschäfte und Zahlen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bis heute wurden 7891 Grundstückstransaktionen seit dem Start des Grundstücksmarktes am 1. Juli registriert, berichtet der Pressedienst des Ministeriums für Agrarpolitik und Ernährung.

Insgesamt wollten 4.714 Notare Zugang zur Goszemkadastr. Insgesamt gab es 5.291 Anträge, von denen 4.663 genehmigt, 13 in der Warteschlange und 615 abgelehnt wurden.

Nach Angaben der Agentur beträgt die Gesamtfläche der Grundstücke, auf denen Transaktionen stattfinden, 16.618 Hektar.

Es sei daran erinnert, dass in der Ukraine im Rahmen der Bodenreform in der ersten Phase nur Ukrainer Land kaufen können, während für Privatpersonen eine Obergrenze für den Erwerb von bis zu 100 Hektar gilt.

Ab dem 1. Januar 2024 können auch juristische Personen landwirtschaftliche Flächen erwerben, wobei der Letztbegünstigte einer oder mehrerer juristischer Personen nicht mehr als 10.000 Hektar erwerben kann.

Am 17. August war das Gebiet, in dem die Geschäfte registriert werden, führend:

* Kherson oblast – 1.146,9 ha;

* Dnepropetrovsk obl. – 1.291,5 ha;

* Kirovograd obl. – 1264,3 ha;

* Kharkiv obl. – 1762,4 ha;

* Gebiet Poltawa. – 1871,9 ha;



* Die Abgeordneten haben vor kurzem vorgeschlagen, die Höchstfläche der Grundstücke, die ukrainischen Bürgern und juristischen Personen ab dem 1. Januar 2024 zugestanden werden sollen, auf 500 Hektar zu reduzieren. Die Gesetzesinitiative Nr. 5771-1 wurde am 19. Juli im Parlament registriert (Initiatoren: Oleksiy Ustenko und Oleksandr Kachura von der Fraktion der Volksdiener).

* Daten zu den Kosten für landwirtschaftliche Flächen in einer Reihe von Ländern: Am teuersten ist es in der Schweiz – 70.000 $/ha, am billigsten in Südafrika – 2.900 $/ha (der Markt ist für Ausländer geschlossen);

* Der Leiter des Ministeriums für Agrarpolitik, Roman Leschtschenko, sagte voraus, dass die Preise für landwirtschaftliche Flächen um 7-10 % steigen werden.