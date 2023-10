Guerillas haben auf der Krim alte russische Ausrüstung entdeckt, die demontiert wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Guerillabewegung ATESH berichtet, dass auf der Krim demontiertes altes Gerät aufgetaucht ist, mit dem die Invasoren offenbar gegen die Ukraine kämpfen wollen.

„Auf der Krim wurde eine demontierte alte Ausrüstung gesichtet. Die Invasoren werden bald nichts mehr haben, womit sie kämpfen können. ATESH-Agenten haben in dem Dorf Orechiwka auf der Krim eine Kolonne alter militärischer Ausrüstung aufgenommen, die sich in Richtung Dschankoj bewegt. Unter den Fahrzeugen: UAZs, Ural, BMDs und APCs alter Bauart. Die Invasoren ziehen weiterhin all den Schrott ab, mit dem sie versuchen, die großen Verluste an der Front zu kompensieren. Das bedeutet, dass die Erfolge der JNA nicht aufhören“, heißt es in dem Bericht.