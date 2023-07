Der Handelsumsatz der Ukraine belief sich in der ersten Jahreshälfte auf 49,8 Mrd. Dollar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Zeitraum Januar-Juni 2023 belief sich der Handelsumsatz der Ukraine auf 49,8 Mrd. Dollar. Dies meldet der Staatliche Zolldienst.

Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem Zeitraum in der Ukraine importierten Waren im Wert von 30,4 Mrd. Dollar, und exportiert – in Höhe von $ 19,4 Mrd. Die steuerpflichtigen Einfuhren beliefen sich auf $ 24,7 Mrd., die 81% des Gesamtvolumens der eingeführten Waren ist.

Nach Angaben des Staatlichen Zolldienstes lag die Steuerbelastung pro 1 kg steuerpflichtiger Einfuhren im Zeitraum Januar-Juni 2023 bei 0,45 $/kg und damit um 52 % höher als im gleichen Zeitraum des Jahres 2022.

China (4,7 Mrd. $), Polen (3,2 Mrd. $) und die Türkei (2,4 Mrd. $) gehören zu den Ländern, aus denen die meisten Waren in die Ukraine eingeführt werden.

Die meisten Exporte aus der Ukraine gehen nach Polen (2,7 Mrd. USD), Rumänien (1,9 Mrd. USD) und China (1,6 Mrd. USD).

Die drei meist exportierten Waren aus der Ukraine waren Nahrungsmittel (11,7 Mrd. $), Metalle und Metallerzeugnisse (2,1 Mrd. $), Maschinen, Ausrüstungen und Verkehr (1,6 Mrd. $).

Vom Gesamtvolumen der im Zeitraum Januar-Juni 2023 importierten Waren entfielen 67% auf Maschinen, Ausrüstungen und Transportmittel (8,9 Mrd. $), Brennstoffe und Energieerzeugnisse (5,8 Mrd. $) sowie Erzeugnisse der chemischen Industrie (5,5 Mrd. $).

Infografik von Dertamosluzhba über den Handelsumsatz der Ukraine