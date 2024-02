Die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes hat Einzelheiten über den Abschuss der zweiten A-50U mitgeteilt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das zweite Langstrecken-Radarerkennungsflugzeug A-50U der russischen Luftwaffe wurde am 23. Februar in der Nähe der Stadt Primorsko-Achtarsk am Asowschen Meer abgeschossen. Danach wurden fünf weitere russische Flugzeuge zu Kampfeinsätzen zurückgerufen, teilte die Hauptnachrichtendirektion des Verteidigungsministeriums (Main Intelligence Directorate) am Samstag, den 24. Februar mit.

Nach Angaben des Geheimdienstes startete die A-50U gestern um 15:50 Uhr zum letzten Mal vom Flugplatz Akhtubinsk und sollte in der Nähe der Siedlungen von Primorsko-Akhtarsk – Zernograd terroristische Einsätze durchführen.

Die abrupte Einstellung der Arbeit in dem angegebenen Bereich Radarkomplex Shmel, der mit A-50U ausgestattet ist, erfasste funktechnische Aufklärungsstationen der Hauptdirektion für Aufklärung des Verteidigungsministeriums der Ukraine um 18:45 Uhr, so der Bericht.

Die Feuerniederlage des aufgerüsteten DRLV der A-50U wird auch durch ein abgefangenes Gespräch zwischen der Besatzung der Su-35 bestätigt.

Einer der russischen Piloten berichtet in der Funkübertragung, er habe den Einsatz der Luftabwehr, einen Blitz und Explosionen beobachtet.

„Ein weiteres Zeichen für den Erfolg der gemeinsamen Operation der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes und der Luftwaffe ist die Anweisung, die Einsätze von zwei Su-35-Flugzeugen sowie drei Su-34-Flugzeugen der russischen Luftwaffe zu stoppen, die in der Nähe des n.n. Millerowo im Einsatz waren – einige von ihnen hatten vor, Luftangriffe in der Nähe von Awdijiwka zu fliegen“ der Geheimdienst fügte hinzu.

Wir möchten daran erinnern, dass die ukrainischen Verteidigungskräfte am 23. Februar das zweite russische Flugzeug A-50 abgeschossen haben. Medienberichten zufolge war dies mit Hilfe der sowjetischen SAM S-200 möglich.