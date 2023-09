Der Hersteller von HIMARS hat ein Werk in Polen eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der US-Militärindustriekonzern Lockheed Martin, der HIMARS und Javelin herstellt, hat ein Werk in Polen eröffnet. Dies meldete die Agentur RAR am Donnerstag, den 14. September.

Der Vizepräsident des Konzerns Jonathan Goyle sagte, dass das polnische Werk das zweitgrößte der Welt sei.

„Das Werk in Melk (eine Stadt in der Provinz Podkarpackie im Südosten Polens – Anm. d. Red.) ist das zweitgrößte Lockheed Martin Produktionszentrum der Welt. Das einzige größere Werk ist nach wie vor unsere Anlage in Greenville in den Vereinigten Staaten“, sagte Goyle.

Er wies darauf hin, dass die allgemeine Diversifizierung Lockheed Martin bereits ermöglicht hat, „die Produktion von HIMARS und Javelin zu verdoppeln“ (Mehrfachraketenstartsystem (MLRS) und tragbares Panzerabwehrraketensystem (PTRK)).

Laut Goyle hat die russische Aggression in der Ukraine gezeigt, dass „Investitionen in Waffen notwendig sind, die in den letzten 20 Jahren keine Priorität für die Allianz waren.“

Goyle sagte auch, dass Lockheed Martin seine Aktivitäten in Polen ausbauen möchte und derzeit Gespräche mit dem polnischen Verteidigungsministerium zu diesem Thema führt.