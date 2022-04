Heute erinnert sich die Welt an die Tragödie von Tschernobyl

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Dienstag, dem 26. April, begeht die Ukraine den 36. Jahrestag des Reaktorunfalls von Tschernobyl.

Das Ereignis, das später als die Tragödie des zwanzigsten Jahrhunderts bezeichnet wurde, war die größte von Menschen verursachte Katastrophe. Damals verursachte eine Explosion im vierten Block des Kernkraftwerks Tschernobyl eine große Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umwelt. Die Wucht der Explosion entsprach der von 500 Bomben, wie sie einst über Hiroshima abgeworfen wurden.

am 26. April 1986 um 1.23 Uhr zerstörte eine Reihe von Explosionen den vierten Block des Kernkraftwerks Tschernobyl. Der fehlgeschlagene Reaktortest entwickelte sich zu einer Katastrophe. Das Feuer wurde erst am 10. Mai vollständig gelöscht.

Innerhalb von fünfzehn Tagen wurden 50 Megacurie an Kernbrennstoff in die Atmosphäre freigesetzt. Die radioaktive Wolke bedeckte hauptsächlich drei Länder: die Ukraine, Belarus und Russland.

Die Evakuierung begann erst am zweiten Tag, da die Sowjets die Katastrophe vertuschten. Nur sechsunddreißig Stunden nach der Katastrophe waren fast fünfzigtausend Menschen evakuiert worden.

Sie nahmen nur das Nötigste mit, vor allem ihre Papiere, und es wurde ihnen versprochen, dass sie innerhalb von zwei oder drei Tagen nach Hause zurückkehren würden. Keiner von ihnen kehrte jedoch wieder hierher zurück. Insgesamt wurden 115.000 Menschen aus Pripjat und den umliegenden Siedlungen evakuiert.

In diesem Jahr hat die Tragödie von Tschernobyl durch den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine und die Militäraktion in der Nähe der Kernkraftwerke, die bereits als „Nuklearterrorismus“ bezeichnet wurde, neue Brisanz erhalten.

„Selbst nach so vielen Jahren stellen wir fest, dass die Methoden der UdSSR, die von Russland übernommen wurden, weiterhin eine Bedrohung für alle in ihrer Umgebung darstellen. Anders ist es nicht zu erklären, warum russische Truppen Munition versteckt und das Gebiet um das Kernkraftwerk Tschernobyl vermint haben“, sagte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal und fügte hinzu, dass der Feind dafür sicherlich bestraft werde.