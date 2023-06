Humenjuk erklärte, warum die Angreifer das Wasserkraftwerk sprengten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben den Damm des Wasserkraftwerks Kakhovska gesprengt, um einen Gegenangriff der ukrainischen Streitkräfte zu verhindern. Dies sagte Natalja Humenjuk, Leiterin des Vereinigten Koordinations-Pressezentrums der Südlichen Verteidigungskräfte, am 6. Juni in Radio Svoboda.

„Sie versuchen, die Wasserfläche zu vergrößern, damit die ukrainischen Streitkräfte nicht zur Gewalt greifen… Sie haben beschlossen, dass sie auf diese Weise die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte stoppen können“, sagte die Sprecherin.

Humenjuk fügte hinzu, dass sich der Streifen der russischen Feuerstellungen nun deutlich verlagern werde, weil „das Wasser seine Arbeit tun wird“.

„Was den ukrainischen Streitkräften nicht gelungen ist, weil sie sich verkalkuliert haben, ist der Russischen Föderation gelungen. Wegen des „Hochwassers“ müssen sich die Angreifer so weit wie möglich vom linken Ufer entfernen. Das bedeutet, dass es für die Bewohner von Cherson am rechten Dnjepr-Ufer etwas leichter sein wird, was den Beschuss angeht“, betonte sie.