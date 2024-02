Humenjuk sprach über die Erfolge der ukrainischen Streitkräfte im Süden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Militär bekämpft die Invasoren im Süden der Ukraine selbst unter den Bedingungen des Munitionsmangels effektiv. Das sagte die Leiterin des Gemeinsamen Koordinationspressezentrums der Verteidigungskräfte im Süden der Ukraine, Natalija Humenjuk, in einer Sendung der Einheitsnachrichten.

„Anhand der Ergebnisse unserer Kampfhandlungen sehen wir, dass es uns auch unter solch schwierigen Bedingungen gelingt, alles, was uns zur Verfügung steht, optimal zu nutzen. Wir setzen Artillerie ein, und es ist ein Kampf mit Gegenbatterien, wir setzen Drohnen ein, und der Feind „schätzt“ die Effektivität unserer Arbeit sehr“, sagte sie.

Ihr zufolge zerstören die Streitkräfte der Ukraine weiterhin feindliche Stellungen und belästigen die Angreifer, auch auf den Inseln, wo sie versuchen, ihre Beobachtungsposten zu errichten.

Humenjuk wies darauf hin, dass die ukrainischen Kämpfer im Süden in den letzten 24 Stunden mehr als fünfzig Eindringlinge „minus“ gemacht und eine der großkalibrigen Artillerieanlagen und gepanzerten Fahrzeuge des Feindes zerstört haben.

„Die Aktivität der feindlichen taktischen Luftfahrt ist immer noch sichtbar, leider ziehen sie keine Schlüsse daraus, wie stark sie ihre Luftfahrt in südlicher Richtung verlieren können – sie versuchen immer noch, neue Abschussplätze zu finden und zu beweisen, dass sie das Potenzial in der Luft haben. So sah insbesondere die gestrige Bombardierung von Cherson aus“, fasste sie zusammen.

