Illegale Migranten aus drei Ländern in der Region Zakarpattia festgenommen

Grenzschutzbeamte haben an einem Tag in der Region Zakarpattia sieben illegale Migranten aus Armenien, Tadschikistan und Pakistan festgenommen. Dies berichtete der staatliche Grenzdienst am Sonntag, den 10. Oktober.

So wurde gestern Morgen ein tadschikischer Staatsbürger von Grenzbeamten der Abteilung Vilok am Ufer der Tisa festgenommen. Zwei weitere nicht identifizierte Männer, die sich in der Nähe befanden, wandten sich zur Flucht. Wenige Minuten später nahmen die Grenzbeamten einen armenischen Staatsbürger fest.

„Es gelang ihm, sich nur wenige Meter vom Ort der ersten Festnahme zu entfernen, und er näherte sich erneut dem Fluss, um zu versuchen, sich über die Wasserbarriere in Richtung der begehrten Grenze durchzuschlagen… Wie sich herausstellte, waren sie im Abstand von einigen Tagen auf völlig legale Weise über die Straßengrenzübergänge in die Ukraine gelangt. Eine dritte Person, die den Grenzbeamten bei der Festnahme des tadschikischen Staatsbürgers auffiel, war nach Angaben der Täter ein Reiseführer. Als er die Gefahr erkannte, verließ er seine Neoprenanzüge, ließ seine ‚Schützlinge‘ zurück und floh“, heißt es in dem Bericht.

Außerdem wurden einige Stunden später fünf weitere pakistanische Staatsangehörige von Grenzschutzbeamten der Abteilung Kosino festgenommen.

Anfang dieser Woche wurden illegale Einwanderer aus der Türkei in Zakarpattia mit Schüssen festgenommen. Sie versuchten, einen Zaun zu überwinden.

Außerdem wurde berichtet, dass im Hafen von Tschernomorsk illegale Ausländer in einem mit Tüchern beladenen Lastwagen gefunden wurden. Am türkischen Hafen zahlten die Migranten jeweils 7.000 Euro, um in einem Sattelschlepper mitfahren zu können.