Innerhalb von 24 Stunden gab es im Donbass keine Verstöße

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden, am 22. Dezember, und bis sieben Uhr morgens des heutigen Tages wurden keine Verletzungen des Waffenstillstandsregimes durch Separatisten im Donbass im Gebiet der Operation der Vereinten Streitkräfte festgestellt. Dies wurde in einem morgendlichen Briefing durch das Joint Forces Operation Headquarters mitgeteilt.

„Die Truppen der Vereinten Streitkräfte haben die Situation unter Kontrolle“, heißt es in dem Bericht.

