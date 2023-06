Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Besatzungs-„Behörden“ haben sich darüber beschwert, dass die ukrainischen Streitkräfte die Kontrolle über Pjatjatschki in der Region Saporischschja übernommen haben, wie ein Kollaborateur und der so genannte „Gouverneur“ der besetzten Teile der Region Saporischschja, Wolodymyr Rogow, mitteilte.

„Den ukrainischen Streitkräften ist es gelungen, Pjatykhatki unter operative Kontrolle zu bringen. die Offensiven der feindlichen „Welle“ haben trotz kolossaler Verluste ihr Ziel erreicht“, sagte Rogow.

Die Angreifer behaupten, dass die Reserven der ukrainischen Streitkräfte – eine große Anzahl von Infanteristen und mehrere gepanzerte Fahrzeuge – in Pjatschatki eingezogen sind.

Der Kollaborateur beklagt auch, dass die Ukraine, wenn sie sich in Pjatschatki verschanzt, versuchen wird, in Richtung Scherbyanka zu stürmen, was zu einem Angriff der ukrainischen Streitkräfte auf Wassyliwka führen wird.

Die Streitkräfte melden bis zum Mittag des 18. Juni keinen Erfolg in Pjatschatki.

Später teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass ein Angriff der ukrainischen Streitkräfte auf Pjatschatki angeblich von den Angreifern zurückgeschlagen worden sei.

„Der Angriff auf das Dorf Pjatichatki wurde abgewehrt. Mehr als ein Dutzend Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und Personal der ukrainischen Streitkräfte wurden zerstört“, sagte der Leiter des Pressezentrums der Wostok-Gruppe der Besatzungstruppen, Oleh Chekhov.