Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Invasoren haben einen Plan für die Wahlbeteiligung bei den Pseudowahlen entwickelt, der von den Leitern der staatlichen Institutionen in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine umgesetzt werden soll. Darüber berichtete am Dienstag, den 27. Februar, das Zentrum des nationalen Widerstands.

„Alle Leiter von Bildungseinrichtungen und anderen Pseudostrukturen in den vorübergehend besetzten Gebieten haben einen Plan für die Beteiligung der Untergebenen an den Wahllokalen erhalten. Sowohl in Russland als auch in den vorübergehend besetzten Gebieten beginnt eine Propagandashow mit dem Namen „Präsidentschaftswahlen der Russischen Föderation“, deren Ziel es ist, eine kollektive Verantwortung für die Verbrechen des Kremls zu schaffen. Das heißt, um die Unterstützung der Russen für die Politik ihres Diktators Wladimir Putin zu bezeugen und um die Besetzung der vorübergehend besetzten Gebiete durch eine hohe Wahlbeteiligung zu ‚legalisieren‘“, heißt es in dem Bericht.

Die Kollaborateure hatten die Aufgabe, die Wahlbeteiligung für einen bestimmten Bezirk von jedem Unternehmen oder jeder Institution sicherzustellen.

„Gleichzeitig wurden die Leiter gewarnt, dass dank der Videoüberwachung mit Gesichtserkennungssystem in den Wahllokalen bekannt sein würde, ob der Plan erfüllt wurde, und es wurden ihnen Konsequenzen angedroht, falls er nicht erfüllt würde“, fügt das Zentrum für nationalen Widerstand hinzu.

Das Zentrum des nationalen Widerstands ruft dazu auf, die Anweisungen der Kollaborateure zu sabotieren und die Pseudowahlen zu ignorieren.

Wir erinnern daran, dass in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Saporischschja am Sonntag, den 25. Februar, die „vorgezogene Stimmabgabe“ bei den „Wahlen“ des Präsidenten der Russischen Föderation begonnen hat.