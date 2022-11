Invasoren suchen in der Region Luhansk nach Häusern, um eintreffendes Militär anzusiedeln

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In dem vorübergehend besetzten Gebiet der Region Luhansk suchen russische Invasoren nach Privathäusern, die von den Bewohnern verlassen wurden, um eintreffendes Militär anzusiedeln. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 15. November mit.

„Im Dorf Nowoaidar verteilen russische Angreifer zur Klärung von Informationen über verlassene Wohnungen Nachrichten an die Einwohner, in denen sie sie auffordern, sich an die so genannte ‚Verwaltung‘ zu wenden“, heißt es in dem Bericht.

Außerdem wurden Daten über die Niederlage russischer Einheiten in den vergangenen Tagen in den besetzten Gebieten der Region Luhansk bestätigt.

„Im Dorf Milowatka haben die Streitkräfte der Ukraine das Hauptquartier der Angreifer zerstört. Bislang sind 30 Tote und mehr als 20 Verletzte bekannt“, betonte der Generalstab.

Auf der vorübergehend besetzten Krim wird der Fahrzeugverkehr über die Kertsch-Brücke allmählich wieder aufgenommen. Pkw-Fahrer dürfen sie nach einer gründlichen Kontrolle überqueren.

Der übrige Verkehr wird über Fähren abgewickelt.