Investitionsführer Ukraine 2017 erschienen

Der Investitionsführer Ukraine 2017 ist eine gemeinsame Publikation der Büros WBU und DLF Rechtsanwälte und gibt einen Überblick über die wichtigsten Aspekte ausländischer Investitionen in der Ukraine. Der Investitionsführer besteht aus einem wirtschaftlichen und einem rechtlichen Teil. Der erste Teil bietet eine Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung und das Wirtschaftspotential der Ukraine, die wichtigsten wirtschaftlichen Leistungsindikatoren sowie die am stärksten nachgefragten Industriebranchen, die wichtigsten Wirtschaftssektoren, Außenhandel, Bankensystem, ausländische Direktinvestitionen und Haushalte (Kaufkraft, Einnahmen und Ausgaben, Arbeitslohn usw.). Der rechtliche Teil umfasst rechtliche Aspekte der Gründung eines Unternehmens in der Ukraine sowie Informationen zu Immobiliengeschäften, zur Privatisierung, zu Arbeitsverhältnissen und Einwanderungsfragen, und er bietet einen Überblick über das ukrainische Steuersystem, Zollvorschriften und Handelsfinanzierung, geistiges Eigentum, Werbung, Schutz der ausländischen Investitionen, Streitbeilegung usw. Im Investitionsführer werden auch psychologische Aspekte des Markteintritts in der Ukraine behandelt.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort des Ersten Vize-Premierministers und Ministers für Wirtschaftsentwicklung der Ukraine

Einführung der Herausgeber (Büro WBU & DLF Rechtsanwälte)

Landkarte der Ukraine

Basisinformationen Staatsaufbau Wirtschaftliche Entwicklung BIP Wirtschaftssektoren Außenhandel Haushalte Kaufkraft Einnahmen und Ausgaben Arbeitslohn Bankensystem und Ausländische Direktinvestitionen Wirtschaftspotential Naturressourcen Ausgewählte Industriebranchen Eisen- und Stahlindustrie Chemieindustrie Maschinenbau Kfz-Industrie Kunststoff- und Gummiindustrie Lebensmittelindustrie Landwirtschaft Bauwirtschaft Handel Rechtliche Rahmenbedingungen Schutz der ausländischen Investitionen Allgemeine Zollvorschriften und Handelsfinanzierung Gründung eines Unternehmens in der Ukraine Insolvenzverfahren Ukrainisches Steuersystem Arbeitsverhältnisse Einwanderungsfragen Immobilien Privatisierung in der Ukraine Bodenschätze und Bergbau Geistiges Eigentum Werbung Streitbeilegung Psychologische Aspekte beim Markteintritt Kontakt

Die komplette Publikation lässt sich bei DLF herunterladen: Investitionsführer Ukraine 2017