In Iwano-Frankiwsk blieb ein Kind in einem Kinosessel stecken

In Iwano-Frankiwsk blieb ein Junge in einem Kinosessel in einem der Einkaufs- und Unterhaltungszentren der Stadt stecken. Das Kind konnte sich nicht selbständig befreien. Dies berichtete am Freitag, den 12. November, die Hauptabteilung des staatlichen Notdienstes der Region.

„Die Dienststelle erhielt den Anruf um 18.44 Uhr. Wenige Minuten später traf ein Rettungsteam am Tatort ein“, hieß es.

Am Unfallort stellten die Rettungskräfte fest, dass das Kind in dem Stuhl zwischen der Rückenlehne und dem Sitz eingeklemmt war und sich aus eigener Kraft nicht aus der „Falle“ befreien konnte.

Es wird angegeben, dass die Eltern des Jungen und die Verwaltung der Einrichtung versuchten, ihn aus dem Stuhl zu ziehen, aber sie konnten ihm nicht helfen. Sie riefen daraufhin das Rettungsteam.

Ein spezielles Multitool wurde benötigt, um das Kind herauszuholen. Schließlich wurde der Junge den Sanitätern übergeben, die ihn nach einer Untersuchung in zufriedenstellendem Zustand an seine Eltern zurückgaben…