Die japanische Botschaft hat ihre Arbeit in Kiew wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die japanische Botschaft in der Ukraine hat am Mittwoch, den 5. Oktober, offiziell ihre Arbeit in Kiew wieder aufgenommen. Dies wird auf der Twitter-Seite der Botschaft berichtet.

„Japan wird weiterhin die Zusammenarbeit zwischen den Ländern und die Unterstützung für den Wiederaufbau der Ukraine verstärken“, heißt es in der Erklärung.

Wie bereits erwähnt, ist die Konsularabteilung der Botschaft jedoch noch geschlossen…