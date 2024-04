Der Journalist Andrij Topchiy starb an der Front

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Dorf Robotyne in der Region Saporischschja wurde der Journalist Andrij Topchiy während eines Kampfeinsatzes getötet. Dies meldete die Werchowna Rada am Samstag, den 27. April.

„Und wieder ein schrecklicher Verlust unter den Medienleuten. am 20. April wurde der Journalist Andrij Topchy während eines Kampfeinsatzes im Gebiet Robotyne in der Region Saporischschja getötet“, heißt es in der Meldung.

Andrij Topchiy war Soldat der ukrainischen Streitkräfte und Kampfsanitäter eines Gewehrbataillons. Er war 38 Jahre alt. Er wurde im Jahr 2014 in die Verteidigung der Ukraine aufgenommen. Während der Anti-Terror-Operation wurde er in den Rang eines Feldwebels befördert.

„Mit Unterbrechungen für den Journalismus kämpfte Andrij zehn Jahre lang für die Ukraine. Und starb als Krieger – auf dem Schlachtfeld“, schreiben seine Kollegen.

2007 schloss Andrij Topchiy sein Studium an der Fakultät für Geschichte der Kiewer Nationalen Taras-Schewtschenko-Universität ab. Er schrieb Artikel zu historischen Themen und veröffentlichte Interviews mit Wissenschaftlern in der Zeitung Fakty. Zuvor war er als Journalist für die Zeitung Telegraf tätig.

Von 2014 bis 2024 haben die Russen 83 Vertreter der ukrainischen Medien getötet.