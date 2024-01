Kadyrow drängt seinen Sohn auf den Chefsessel von Mariupol - Andrjuschtschenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der tschetschenische Führer Ramsan Kadyrow ist im russisch besetzten Mariupol eingetroffen. Darüber berichtete am Montag, den 22. Januar, der Berater des Bürgermeisters von Mariupol Peter Andrjuschtschenko in seinem Telegram-Kanal.

Ihm zufolge kam Kadyrow in die zerstörte Stadt, um seinen Sohn Adam in das Amt des Bürgermeisters von Mariupol „einzuschleusen“.

„Genauer gesagt – an die Spitze der Verwaltung, die von Puschilin ernannt wird. Am Morgen sollte er ein Treffen in der städtischen Besatzungsverwaltung in der Gromova Straße abhalten und dann schön in der Philharmonie posieren, wo er in der Tat erklären sollte, „don-don“, der Sohn sollte hier das Sagen haben“, schrieb Andrjuschtschenko.

Nach dem Treffen entdeckten Kadyrows Wachen jedoch eine Drohne, die 300 Meter vom Verwaltungsgebäude entfernt war. Kadyrow und sein Sohn wurden aus der Stadt evakuiert. Später stellte sich heraus, dass die Drohne in die Luft gehoben worden war, um ein Fußballspiel zu filmen.

Ramsan Kadyrows ältester Sohn Achmat, 18, wurde Tschetscheniens erster stellvertretender Minister für Leibesübungen und Sport.

