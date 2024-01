Kaution von 500 Mio.: Generalstaatsanwaltschaft fordert Verhaftung des Sohnes von Hrynkevych

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der inhaftierte Sohn des Lemberger Geschäftsmannes Ihor Hrynkevich Roman, ein Angeklagter im Fall der Versorgung der Streitkräfte der Ukraine mit minderwertiger Kleidung für eine Milliarde Hrywnja, wird vom Bezirksgericht Pechersk in Kiew aufgefordert, eine Zwangsmaßnahme in Form einer Festnahme mit der Möglichkeit einer Kaution zu wählen. Dies teilte die Sprecherin des Büros des Generalstaatsanwalts (Büro des Generalstaatsanwalts) Nadezhda Maximets mit, berichtet RBC-Ukraine.

Sie sagte, dass die Staatsanwaltschaft der Generalstaatsanwaltschaft eine Petition zur Prüfung in der Hauptstadt Gericht eine Maßnahme der Zurückhaltung in Form von Haft des Verdächtigen mit der Alternative der Kaution in Höhe von 500 Millionen Hrywnja zu wählen eingereicht hat. Der Beginn der Gerichtsverhandlung ist für heute um 19:30 Uhr angesetzt.